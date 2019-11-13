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Darıca'da sahte şampuan operasyonu

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından Darıca merkezde kurulan semt pazarında yapılan denetimler esnasında satışa sunulan sahte şampuanlara el kondu.
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Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetlemelerde çeşitli markalarda satılan şampuanların yapılan incelemelerde sahte ürün olduğu anlaşılırken,  toplam 440 adet çeşitli markalarda şampuanlara el konularak gerekli işlemler yapıldı.

 DENETİMLER SÜRECEK

 Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinin bundan sonra da aralıksız bir şekilde devam edeceğinin altı çizilirken, vatandaşı aldatma yönünde eksik gramaj, yanıltıcı etiket, taklit ürün satışı yapanlar ile pazar yerlerinde tespit edilen aksaklıklar dolayısıyla satıcılara uyarılar yapılarak, gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi.

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