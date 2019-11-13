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DP’li Nazlıgül’den Ellibeş’e yanıt gecikmedi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili Katırcıoğlu ve tüm milletvekillerini eleştiren DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’e “Milletvekillerime söz ettirmem” demişti. DP’li Nazlıgül AKP'li İl Başkanı Ellibeş'e yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Yasemin Kaya
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve tüm milletvekillerini Kocaeli’deki sorunları çözmediklerine dair eleştiren Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’e “Milletvekillerime söz ettirmem” demişti. DP’li Nazlıgül AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ELLİBEŞ SIKINTILARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN AÇIKLAMA YAPMALIYDI”

AKP il başkanı Sayın Mehmet Ellibeş’in açıklamalarını dikkatle okudum. Değer verdiğini söylüyor, kendisine teşekkür ederim. Tabi ki Sayın Ellibeş de bizim partimizde yetişen son derece müstesna bir siyasetçidir.Ben dahil kimsenin saygıda kusur etmeyeceği bir isimdir.Demokrat Parti Kocaeli̇ il yönetimi olarak yaptığımız açıklama köylünün çiftçinin sıkıntılarını dile getirmek adına yapılmış bir açıklamadır.Söylemlerimdeki sıkıntıların çözüm noktasında bir açıklama daha yerinde olur diye düşünüyorum.Sayın Katırcıoğlu için aslında kişileri muhatap alıp açıklama yapmak pek tarzım değil ve doğru bulmam.Fakat işlediğim konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

“TARIMDA GELDİĞİMİZ SON NOKTA BELLİ”

Özellikle Derince ve İzmit halkı geçtiğimiz akşam limandan gelen kötü kokuları hissetmiştir.Derince limanına inen angusların kokuları neredeyse tüm kenti sardı.Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken geldiğimiz nokta ortada baş ucumuzdaki hayvancılıkla uğraşan köylümüze destek vermek yerine dünyanın öbür ucundan hastalıklı hayvanlar getiriyoruz.Sayın Ellibeş’in açıklamasında okuduğumuz  yerli tohum tarımcılıkta belkide en büyük sorun , maalesef bulduğumuz üç tane yerli tohumuda gelecek nesillere aktarmak içim koruma altına almak zorunda kalıyoruz. Güzel ülkemin tarımda geldiği son nokta bu”

Bugün 10:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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