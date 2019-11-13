‘Onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak’

Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Kocaeli şubeleri bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda “Bu Bütçe Memurun Bütçesi Değil” adı altında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Orhan Kütük ve Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu İl Temsilcisi Yaşar Şanlı’nın yanı sıra çok sayıda sendikalı katıldı.

“DAHA ZOR GEÇECEK”

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Orhan Kütük okuduğu basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek, çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, “memurun bütçesi değildir.” Bu bütçeyle 2020 yılının, başta kamuda çalışanlar olmak üzere, tüm vatandaşlarımız için geçmiş yıllardan daha da zor geçeceği ortaya çıkmıştır. Biz bu bütçede, gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını görüyoruz.

“KESİNTİLER, ZAMMI AŞTI”

Önümüzdeki sene için memur ve emekli maaşlarına %4+4 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun anlamı bütün bir yıl için iki taksitte toplam %8,2 yani ortalama memur maşına 329 lira, en düşük memur maaşına 247 lira zam demek. Hâlbuki daha geçen yıl 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları 1032 lira zamlanmıştı. Verilmesi öngörülen zam, harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor. 2002 yılından beri vatandaşlarımızdan toplanan vergiler 10,4 kat artarken memur maaşları ancak 7,5 kat arttı. Yani maaşlardan yapılan kesintiler, maaş zammını aştı.

“GERÇEKLER GÖZ ARDI EDİLMESİN”

Zaten vergiler her şekilde memurun, emeklinin belini büküyor. Yaptığımız her kuruş harcamadan %25 ile %45 arasında vergi kesiliyor. Yani verirken cimri alırken acımasız davranılıyor. Ama iş maaşlara zam yapmaya geldiğinde bir hedef enflasyondur tutturuluyor. Hayaller karın doyurmuyor. Elbette enflasyon hedeflemesi yapılsın ama gerçekler de göz ardı edilmesin. Maaşlar iktidarın pembe hayallerine göre, vergiler ve zamlar acı gerçeklere göre belirlenmesin. Kaşıkla verilip kepçeyle alınmasın.

“DÜNYALARINI KARARTMAK REVA MIDIR?”

Bir toplu sözleşme dönemi yaşadık evlere şenlik. Tek bir konu dahi tartışılıp karara bağlanmadı. Memurlar adına tek bir kazanıma dahi imza atılmadı. 20 milyon vatandaşımızın hayalleri, umutları yıkıldı, gitti. Bu hangi vicdana sığar? İki yıl; aileleriyle bir araya gelmeyi bekleyen milyonların, Kadro bekleyen yüz binlerce sözleşmelinin, Bayramlarda ikramiye hayali kuranların, Mülakata takılmadan adil bir yükselme sistemi içinde terfi etmeyi umut edenlerin, Vergi dilimine girdiği için kuş kadar maaş zammını da vergi dilimine kurban eden çalışanın, İki yıldır 3600 ek gösterge konusunda verilen sözlerin tutulmasını bekleyenlerin, Hak ettiğini almayı umut eden yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının dünyalarını karartmak reva mıdır?

“MEMURUN İDAM FERMENINI İMZALAMIŞ OLACAK”

Bu durumu Türkiye Kamu-Sen olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bütçeye karşı olduğumuzu, bu bütçede memur olmadığını, bu bütçenin de memurun bütçesi olmadığını her yerde dile getiriyoruz. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Eğer Tasarı, bu hali ile Komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesi mümkün değil. Eğer Komisyon Tasarıyı bu hali ile onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak. Bu nedenle Tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklenmek zorundadır. Ardından da bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler gibi konular acilen çözülmelidir.

“MEMURUN BÜTÇESİ OLSUN İSTİYORUZ”

Biz, bu konuda hazırladığımız mektuplarımızı, ülkemizin her köşesinden Sayın Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, siyasi partilerimizin grup başkanvekillerine ulaştıracak ve bir çözüm üretilmesini isteyeceğiz. Kamu çalışanlarından yana olmayan politikaların bir uzantısı olan 2020 yılı bütçesi, bu haliyle memurun bütçesi olmaktan çıkmış, sinekten yağ çıkarma bütçesi olmuştur. 2020 yılı bütçesi, memur ve emeklinin kurban edildiği bütçe değil, memurun bütçesi olsun diyoruz.”