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Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı

İŞKUR'un açık iş ilanlarına göre Kocaeli'de 470 firma elaman arıyor
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İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de 470 firma elaman arıyor.

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