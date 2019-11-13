İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de 470 firma elaman arıyor.
Bugün 10:24 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:29 TSİ
Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı
İŞKUR'un açık iş ilanlarına göre Kocaeli'de 470 firma elaman arıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz