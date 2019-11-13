Goodyear Adapazarı fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anılacak. Ailesi ve Lastik-İş yönetimi, Onursal Genel Başkan Abdullah Karacan’ı bugün saat 11.00'de Bağçeşme’deki kabri başında yapılacak törenle anacak.
Bugün 10:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Karacan bugün anılacak
Hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası eski Genel Başkanı Abdullah Karacan, vefatının birinci yıl dönümünde bugün düzenlenen törenle anılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz