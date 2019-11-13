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Kocaeli’ye ilk kadın emniyet müdürü

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Şaheser Alaca atandı. Alaca, Kocaeli’de görev yapan ilk kadın ilçe emniyet müdürü olacak
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Kocaeli’de ilçe emniyet müdürlerinin yerleri değiştirildi. Darıca’ya ise kadın ilçe emniyet müdürü atandı. İstanbul Üsküdar Kemalettin Eröğe Polis Okulu'nda görevli bulunan Şaheser Alaca artık Darıca İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.

ŞAHESER ALACA KİMDİR?

Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1996 yılında Polis Akademisine girdi, 2000 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırası ile Ankara, İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapmakta iken 25.01.2017 tarihi itibari ile Akçakale İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Alaca, geçtiğimiz yıl İstanbul Üsküdar Kemalettin Eröğe Polis Okulu'nda görevlendirilmişti.

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