Yahya Kaptan Mahallesi’nin sevilen isimlerinden, Yahya Kaptan Mahallesi 5. Bölge yöneticisi Gönül Cengiz, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gönül Cengiz’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 10:41 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:44 TSİ
Gönül Cengiz hayatını kaybetti
Yahya Kaptan Mahallesi 5. Bölge yöneticilerinden Gönül Cengiz hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz