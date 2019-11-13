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Ayık yaşamak için dernek kurdular

Alkolizm sorunuyla amansız mücadele eden Adsız Alkolikler dernekleşti. Kocaeli Temsilciliği görevini Fikret Kuytak, alkol sorunu olanları dernekle temas kurmaya davet ediyor
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“Alkol varsa çare var… Çünkü Biz Alkolü Durdurabildik” sloganıyla dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Adsız Alkolikler, Kocaeli’de de yoğun bir faaliyet içerisinde. Alkoliklere yardımcı olmak için deneyimlerini paylaşan Adsız Alkolikler, isimlerini ve yüzlerini deşifre etmiyordu. Bu nedenle de kamuoyuna dönük bazı çalışmaların hedefe ulaşmasında güçlük yaşıyorlardı.

TEMSİLCİ BELİRLENDİ

Adsız Alkolikler, Ankara merkezli Ayık Yaşam Derneği’ni kurarak faaliyetlerini yeni bir platforma taşıdı. Derneğin Kocaeli Temsilcisi ise Fikret Kuytak oldu. Kuytak, “Soyisimlerin ve fotoğrafların deşifre edilmesi Adsız Alkolikler’in anlayışına uygun değil. Fakat bir dernek olursa ve her ilde yalnızca bir temsilci olursa, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna daha rahat ulaştırabileceğimizi düşündük. Bu sebeple derneği kurduk. Hem dernek olunca devlet de bizi tanıyor” dedi.

DAVET ETTİ

Fuar içindeki Sivil Toplum Merkezinde, haftada iki gün toplantı yaptıklarını ifade eden Kuytak, “Toplantı günlerimiz pazartesi ve perşembe. 17.30 ile 19.00 arasında. Alkol sorunu olanları derneğimize davet ediyoruz. 0543 667 62 56 numaralı telefondan bize ulaşabilirler” dedi. Kuytak, Kocaeli Valiliğine de bir çağrıda bulunarak, “Alkolizm ve madde bağımlılığı sorunu, bizim gibi sahada olanlarla birlikte çözülür. Bu yüzden Valilik ile birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.  

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