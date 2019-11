Access + Abidin Pak’a konuk oldu

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Access + projesinin başarıya ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Projenin özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerin yaşadıkları sorun ve ihtiyaçlardan doğduğunu, ilçemizde bulanan diğer okullara örnek teşkil etmesini umut ettiğini belirtti. Projenin ilçeye kazandırılmasında çok büyük katkısı olan Şube Müdürü Murat Dulkadiroğlu ve Proje Koordinatörü Ayşegül Gürer’e teşekkürlerini iletti.

20 ÖĞRETMEN YURTDIŞI EĞİTİM'DEN FAYDALANACAK

Proje koordinatörü Ayşegül GÜRER Access + projesi kapsamında 10 öğretmenin 2020 yılının Ocak ayında İngiltere Londra’da 1 hafta süreyle “Pecs and Scerts for SEN” başlıklı kursa, yine 2020 yılının Nisan ayında farklı 10 öğretmenin İspanya Barcelona’da “Best for SEN” adlı kursa katılacağının bilgisini verdi. Toplamda Derince ilçesinde 20 öğretmenin yurtdışı eğitim faaliyetlerinden yararlanacağını ve okul ziyaretlerinde bulanacağı açıkladı. Bunun yanı sıra Access + projesiyle ilgili yurt dışı eğitim planları, aylık ve haftalık planlar konusunda katılımcılar için hazırlanan evraklar teslim edildi.Program dahilinde imzalanması gereken sözleşmeler katılımcılara sunuldu. Konsorsiyum okullarının idarecileri ve katılımcılarla toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sonlandırıldı.