İşte Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması: “2019 yılı genel atama döneminde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan rütbeli personel ile kadromuzda görevli iken rütbe terfi sonucu meydana gelen değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenen İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürleri aşağıdaki şekilde görevlendirilmiştir.”
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İşte Kocaeli Emniyeti’ndeki atamaların tam listesi
Dün akşam Kocaeli Emniyeti’nde yaşanan görev değişikliklerinin ardından genel değişiklik listesi Kocaeli Emniyeti tarafından paylaşıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz