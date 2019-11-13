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Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam oldu

Türkiye’nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat Tel Sanayii A.Ş’de Genel Müdürlük görevine Serdar Seylam atandı.
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Konusunda uzman lider ve köklü bir kuruluş olan, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünlerinin büyük bir bölümü ihraç edilen, dünyanın sayılı endüstrileşmiş ülkeleri tarafından tercih edilen Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş’de Genel Müdürlük görevine atanan Serdar Seylam 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle göreve başladı.

SERDAR SEYLAM KİMDİR?

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Ön Asya Dilleri Bölümü'nde tamamlayan Serdar Seylam, çalışma hayatına Otokar AŞ'de Land Rover Yedek Parça bölümünde başladı. Temsa AŞ'de Yedek Parça Şefliği'ne devam etti. Ditaş AŞ.'de Satış/İhracat Müdürü, GMT Ltd'de Ortak Yönetici ve Delpar AŞ'de Genel Müdür sorumluluğunu üstlendi. 2003 yılının Ekim ayından bu yana Çelik Halat’ta görev yapan Serdar Seylam, 20 Eylül 2019 tarihinde Çelik Halat Genel Müdürü ve 16 Ekim 2019 tarihinde de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandı.

Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. Hakkında

Konusunda uzman, lider ve köklü bir kuruluş olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 1962 yılında ülkemizin yüksek karbonlu çelik tel ve halat ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kurulmuş olup 1968 yılında faaliyete geçmiştir. 3 Ocak 1986 yılında halka açılan firmamız hisselerinin büyük bir bölümünün, 1997 yılında Doğan Grubu tarafından alınmasıyla birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., yeni bir atılım dönemine girmiştir. Bugün, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve büyük bir bölümü ihraç edilen ürünlerimiz, dünyanın sayılı endüstrileşmiş ülkeleri tarafından artan bir oranda tercih edilmektedir. Başlangıçta, yılda 4.500 ton kapasite ile tek ve çok demetli halat, galvanizli tel ve yaylık tel ürünleri ile üretime başlamış, daha sonra gelişen pazar şartlarına uygun entegrasyon ile ürün yelpazesine öngerilmeli beton demetini ekleyip kapasitesini arttırmıştır. Projelendirilmiş yeni yatırımlarla büyüme trendimiz önümüzdeki yıllarda devam edecektir.

Ürün yelpazemiz içinde özel ve önemli bir yeri olan ve firmamıza da ismini veren Çelik Halatlarımız yüksek kalitesi ve performansı ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir marka olma özelliğini haklı olarak kazanmış bulunmaktadır. Bu güvenin bir sonucu olarak müşterilerimiz tarafından kolayca fark edilebilmesini sağlamak için yurt içinde tüm halatlarımızda bir demet kırmızı renkte üretilmekte, halatların firmamıza ait olduğunun ek güvencesi olarak halat içine tanıtıcı renkli şerit konulmakta, ayrıca tüm halatlarımıza onaylı Kalite Sertifikası verilmektedir.

Firmamızın ürünleri bugün Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45'in üzerinde ülkeye ihraç edilmekte; ürün ve hizmet kalitesiyle takdir toplamaktadır.

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