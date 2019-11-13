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Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’

Yıldızlar Yatırım Holding,tüm çalışanları adına fidan bağışında bulunarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek verdi. Yıldızlar Yatırım Holding tarafından bağışlanan fidanlar, şirket çalışanlarının katıldığı etkinlikte Gebze-Pelitli Ağaçlandırma Sahası’nda toprakla buluştu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Türkiye’nin her kesiminden büyük destek gören ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına bir destek de Yıldızlar Yatırım Holding’den geldi. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma vizyonuyla kampanyaya katılanYıldızlar Yatırım Holding, tüm çalışanları adına fidan bağışında bulundu.

KOCAELİ’DE FİDAN SAYISI 89 BİNİ AŞTI

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ, Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik çalışanları da 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11:11’de Gebze-Pelitli Ağaçlandırma Sahası’nda düzenlenen etkinliğe katılarak Geleceğe Nefes projesine destek verdi.Proje kapsamında Kocaeli’de 63 bin fidanın sahiplenilmesi hedeflenirken, söz konusu rakam 11 Kasım itibarıyla 89 bini aştı ve katılım oranı hedefin yüzde 141 üzerinde gerçekleşti.

BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal, Türkiye’nin orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve bu konuda örnek olan ülkelerin arasında başı çektiğini belirtirken, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan bu önemli kampanyaya Yıldızlar Yatırım Holding olarak katılım sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından projeye gösterilen yoğun ilgi de aslında ülkemizin böylesine bir farkındalık projesine ne kadar ihtiyacı olduğunun; vatandaşlarımızın bu konudaki yüksek hassasiyetinin en büyük göstergesi” dedi.

FARKINDALIK PROJELERİNE DEVAM EDECEĞİZ

Yıldızlar Yatırım Holding olarak gerçekleştirdikleri fidan bağışıyla Türkiye’nin ve Kocaeli’nin geleceğine nefes vermeyi hedeflediklerini ifade eden İlkay Ünalşöyle devam etti: “Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altındaki şirketlerimiz İGSAŞ, Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik ile gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak her zaman en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Doğanın ve yeşilin korunması; çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız nezdinde çevre duyarlılığının artırılması konularında tüm şirketlerimiz bünyesinde çeşitli projeler yürütüyoruz. Sosyal şirket vizyonumuzun bir göstergesi olarak, bu tür projeleri gelecekte de artırarak sürdürecek; ülkemizin ve var olduğumuz şehrimizin kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

13 MİLYONU AŞTI

11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ilde 2023 farklı lokasyonda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak 11 milyon fidanın sahiplenilmesi hedeflenmişti. Gelecegenefes.com internet sitesi üzerinden hayata geçirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sahiplenilen fidan sayısı da 11 Kasım itibarıyla 13 milyonu aştı.

Bugün 11:22 TSİ - Yaşam

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