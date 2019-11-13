Bire dünya devi daha Kocaeli’ye çok önemli bir yatırım gerçekleştirecek. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) Başkanı Walter M.S. Yeh, yaptığı açıklamada dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tayvanlı firmanın 80 milyon dolar yatırımla Kocaeli'ye fabrika kuracağını belirtti. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağı dile getirilen fabrikada üretilen ürünler, Türkiye'den dünyaya satılacak.
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Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tayvanlı firma, Kocaeli’de dev bir fabrika kuruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz