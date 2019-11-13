Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!

Bire dünya devi daha Kocaeli’ye çok önemli bir yatırım gerçekleştirecek. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) Başkanı Walter M.S. Yeh, yaptığı açıklamada dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tayvanlı firmanın 80 milyon dolar yatırımla Kocaeli'ye fabrika kuracağını belirtti. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağı dile getirilen fabrikada üretilen ürünler, Türkiye'den dünyaya satılacak.