Tufan Noyan hayatını kaybetti

Kocaeli'nin eski klasman hakemi ve futbol gözlemcisi olan, Kocaelispor'un eski görevlisi aynı zamanda Koçbank'ta uzun yıllar şeflik yapan Tufan Noyan(55) evinde ölü bulundu. Uzun süredir yalnız yaşayan Noyan'in ani ölümü spor camiasını yasa boğdu. Kentimizin efsane hakemlerinden rahmetli Basri Noyin'in de oğlu olan Tufan Noyan'in cenazesi yarın Eren Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...