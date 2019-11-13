Karacan kabri başında anıldı

Geçen yıl Goodyear Adapazarı fabrikasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası eski Genel Başkanı ve Onursal Başkan Abdullah Karacan ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Bağçeşme Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı’nın yanı sıra Karacan’ın eşi Tülay Karacan, kızları Ebru Karacan ve Esra Aktaş, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, sendika temsilcileri ve yöneticileri, konfederasyon üyeleri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

“SADECE FİZİKSEL AYRILIK”

Anma töreninde konuşma gerçekleştiren Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı, “Yiğidimiz hain bir saldırı neticesinde 1 yıl önce aramızdan ayrıldı. Abdullah Karacan’ın ayrılışını sadece bir fiziksel ayrılık olarak görüyoruz. Onun bıraktığı sancağı yere düşürmeyeceğiz. Üzüntümüz onunla birlikte hareket edelerin ona nasıl ihanet ettiğiyle de alakalı. Dün elinden tuttuğu, babalık yaptığı insanların ona nasıl ihanet ettiğine hepimiz şahit olduk. Bunları unutmayacağız. Karacan, Lastik-İş sendikasını kurumsal kimliğine kavuşturan ve sendikacılık anlayışının sadece sözleşmeden ibaret olmadığını gösteren bir başkandı” dedi.

“ONU UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Son kanunları Abdullah Karacan kabul etmediği için öldürüldü” diyen Sarı, “Başkanımızın öldürülmesi karanlık ve organize bir iştir. Peki, katil dediğimiz insan nasıl oluyor da koruma altına alınıyor? Abdullah Karacan Türkiye’de taşeronluğu ilk defa bitiren sendikacı olduğu için öldürüldü. Çalışma hayatında çıkan son kanunları Abdullah Başkan kabul etmediği için öldürüldü. Bizler sendikal mücadelelere devam edeceğiz. Abdullah Karacan yalnız değildir. Bugün yalnız olmadığını şu an mezarı başında da görüyoruz. Bizden sonra gelecek olanlara da onu unutturmayacağız. Onun adını yaşatacak yeni yatırımlar yapacağız. Bundan sonra bu çalışmaların üzerine gideceğiz. Çalışan arkadaşlarımızın haklarını satın alma konusunda da mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

“İZMİT BABASINI KAYBETTİ”

“Bugün burada andığımız başkanımızın kabri başında birçok işveren de bulunuyor. Çünkü başkanımızın bakış açışı hiçbir zaman işverene karşı düşmanca değildi. Kazan kazan politikası içerisinde bir çalışma anlayışına sahipti. Lastik fabrikaların özellikle Karacan göreve geldiğinde sayısı 700’lerdeyken bugün her bir lastik fabrikası bin 500 sayısına gelmiştir. İzmit babasını kaybetti. Başkanımıza layık olmak için onun bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkarsak görevimizi yapmış olacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Duaların ardından Karacan’ın mezarına karanfil bırakıldı.