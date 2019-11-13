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Esenler Belediye Başkanı’ndan açıklama

Esenler Belediye Başkanı Vedat Göksu, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yayımladı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarına düşen ve “Erokspor, Cumhurbaşkanımızın manevi takımı. Belediye olarak Erokspor’u destekleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” şeklinde sözün kendisine ait olmadığını ifade ederek açıklama yayımladı.

DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPTIM

Geçtiğimiz günlerde, yazınızın içeriğinde paylaştığınız sayfanın görüntüsü benim de elime ulaştı. Bu konuda arkadaşlarımıza hemen harekete geçilerek konunun düzeltilmesi için çalışma yapılmasını istedim.

YALAN HABER

Şunu çok iyi bilmenizi isterim ki Esenler Erokspor bizim semtimizin takımı olsa da bizler her daim tüm takımlarımıza eşit mesafede olmak zorundayız. Kocaelispor gibi tarihi başarılarla dolu köklü bir kulübümüzle yapacağımız maç için oldukça heyecanlı olduğumuz bu günlerde paylaşılan bu yalan haber bizleri oldukça üzmüştür.

BÖYLE BİR AÇIKLAMAM OLMAMIŞTIR

Şahsımın hiçbir yerde böyle bir açıklaması bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın, hiçbir zaman bir takım ayrım yapması söz konusu dahi olamaz. Ayrıca biz yerel yöneticiler olarak bir kulübe destek olmak gibi bir çalışma yapamayız bizim yapabileceğimiz her takımımıza destek olmak her takımımızın yanında yer almaktır.

NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLAR FIRSAT VERMEYELİM

Arkadaşlarımız bu haberi yapan site ile iletişime geçerek bu haberin gerçeği yansıtmadığını, yalan olduğunu, bu haberin bir fitne haberi olduğunu ifade etmiş ve haberi yapan sayfadan kaldırılmasını sağlamıştır. Sizlere saygılarımı iletirken bu görüşlerimize de yer vermenizi diler, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde bu tür fitne yayınlarla aramıza nifak sokmaya çalışanlara fırsat vermemenizi temenni ederim

Saygılar
M. Tevfik Göksu / Esenler Belediye Başkanı

Bugün 12:33 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - BIRAKIN ŞU TAKİYYECİYİ.ONA HADDİNİ İMAMOĞLU BİLDİRİYOR.TİPİK BİR İSİM KULLANMA ,YANİ BENİM ARKAMDA BAK KİM VAR DEMEK İSTİYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 12:59

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