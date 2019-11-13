Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:44 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:49 TSİ

Mekan sahiplerine uyuşturucu satışı için baskı kuran çeteye operasyon:13 gözaltı

İstanbul Kadıköy’de eğlence mekanlarının çevresinde zorla uyuşturucu satan şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin, eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit ederek madde satışına göz yumulmasını istedikleri, karşı gelenleri ise silahla yaraladıkları iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesindeki bazı sokaklarda faaliyet gösteren esnaf ve eğlence mekanı işleten kişileri tehdit eden bir suç şebekesini tespit etti. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, elebaşılığını M.E.’nin yaptığı bir suç şebekesinin, örgütlü şekilde hareket ederek esnafı yıldırdığını belirledi. ‘Zorla haraç’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘nitelikli yağma’, ‘kumar’ ve ‘silahla yaralama’ ile ‘suçluyu kayırma’ gibi çok sayıda suça bulaşan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

UYUŞTURUCU SATIŞINA GÖZ YUMULMASINI İSTEDİLER

Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke üyelerinin, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının bulunduğu bazı sokakta uyuşturucu sattığını belirleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin işletme sahipleri ve esnafla baskı uygulayarak uyuşturucu satışına göz yumulmasını istediklerini belirledi. Karşı gelen işletme görevlileri ile uyuşturucu ticaretine itiraz eden mekan sahiplerinin çete tarafından dövülerek silahlı saldırıya hedef olduklarını belirleyen polis, geçtiğimiz yıl uyuşturucu satışına engel olmak isteyen bir iş yeri sahibini yaraladıklarını da ortaya çıkardı. Şüphelilerden 6’sının o tarihteki ara operasyonlarda yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlenirken, diğer 15 şüphelinin yakalanması için dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Manisa, Kocaeli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

LÜKS REZİDANSLARDA YAKALANDI

Bazı şüphelilerin Tuzla ve Kartal’da lüks rezidanslarda yakalandığı kaydedilirken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 3 tabanca, bu silahlara ait 69 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 2 şebeke üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Bugün 12:44 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17 yaşındaki kıza, şantajla tecavüz eden kişi tutuklandı mask
17 yaşındaki kıza, şantajla tecavüz eden kişi tutuklandı
Sokakta gürültü yaptığı için öldürmüş! mask
Sokakta gürültü yaptığı için öldürmüş!
Balkondan düştü hayatını kaybetti! mask
Balkondan düştü hayatını kaybetti!
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
İntihara kalkıştı, ailesi son anda ipten aldı mask
İntihara kalkıştı, ailesi son anda ipten aldı
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL