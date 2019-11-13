Tarhan, Büyükşehir'e verdi veriştirdi!

Tahsin Tarhan, “Ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini, üretime dayalı ekonomi programı uygulanmadıkça daha da kötü olacağını her platformda dile getiriyoruz. Ne yazık ki geçici önlemler alarak günlük çözümler üretilmeye devam ediliyor. Bir hafta içerisinde iki aile borçları ve yoksulluk yüzünden intihar etti. Bu vicdanları yaralayan olaylar meydana gelirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 28.08.2019 tarihinde 176.000.00 liralık çikolata alımı gerçekleştirmiş. Söylenecek çok söz var ama kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.

KÖYLERE SERVİS YAPACAK ARABA YOK 270.000.00 LİRALIK GOLF ARABASI VAR

Tahsin Tarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mutlaka ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçları karşılamak en doğal görevidir. Ancak Golf arabası almanın buna da 270.000.00 lira ödemenin anlamı yoktur. Kocaeli’de golf turizmi başladı da bizim mi haberimiz yok. Park ve bahçelerde kullanılmak üzere golf arabası kullanacak kadar zengin bir belediyemiz mi var. Köylere servis yapacak araç bulamazken Golf arabası almak abesle iştigaldir.” dedi.

300.000.00 LİRALIK AKILLI TELEFONU KİME DAĞITTINIZ

Tahsin Tarhan, “Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 13.09.2019 tarihinde GSA Elektronik Pazarlama şirketi üzerinden 299.715.00 liralık akıllı telefon alımı gerçekleştiriyor. Bugün 300 liraya da akıllı telefon var 10.000 liraya da akıllı telefon var. 300 Bin liraya akıllı telefonu ne için aldınız. Kime dağıttınız. Bu alıma neden ihtiyaç duydunuz. Büyükşehir Belediyesi kimsenin babasının bağı değildir.” Dedi

17 MİLYON LİRALIK ARAÇ KİRALAMA

Tahsin Tarhan, “Özellikle kamu da kullanılan araçların kiralama bedelleri, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oldukça gündeme gelmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız da mevcut aracı satışa çıkararak daha ekonomik bir araç kullanacağını dile getirmişti. Gerçi o konuyla ilgili de açıklama yapacağım. Tüm bunlara rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç kiralama alımına gidiyor. Bu aracı kiralarken şoför ve yakıt alımı yapmıyor. Sadece araç kiralıyor. 2 yıl süreyle kullanılmak üzere Gaziantep’teki bir firmadan 17 Milyon Liraya araç kiralıyor. Hangi araç kiralandı? Ne için Kullanılacak? Bu teklif 2 sene için verildiyse zaten o paraya araçlar satın alınmaz mı? Bu kadar tutarsız harcamaların yapılmasının altında adrese teslim işler mi var” dedi

150 BİN LİRAYA KİTAP BASIMI

Tarhan, “Ne yazık ki kontrolsüz ve aşırı harcamaların ardı arkası kesilmemiş, Açıkhava Müzesi için İngilizce – Türkçe kitap basımı için ihaleye çıkılmış. 145.500.00 liraya ihale CNR BASIM Sanayi Ticaret Şirketine verilmiş. Burada önemli noktalardan bir tanesi de neredeyse bütün ihalelere sadece bir firma girmiş teklifi vermiş ve kazanmış. Bunun mutlaka bir açıklaması olmalıdır yoksa rant istismarı çok net bir şekilde belgelenmiştir” dedi.

ÇEYREK MİLYONLUK ARAÇ İÇ DİZAYNI

Tahsin Tarhan, “ Kocaeli halkının konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını sınırlı kaynaklarla daha verimli, daha hızlı ve daha etkin yöntemlerle karşılayabilmek için kurulmuş olan Büyükşehir Belediyesinin şirketi olan Kent Konut, 09.08.2019 tarihinde ihaleye çıkıyor. İhalenin konusu, Araç İçi dizayn yapılması. Tek bir firma teklif veriyor. İhale o firmaya veriliyor. Bedeli Tam 250.000.00 Türk Lirası. Mercedes Vito marka araca, Çeyrek Milyon Değerinde modifiye yapılıyor. Aracı kimin kullandığı belli. Madem bu kadar büyük paralar harcayacaktınız. Sizden önceki başkanın aracını neden sattınız. Bu milletin parasını, nasıl bu kadar kolay harcayabiliyorlar inanması güç” dedi.

2 ORGANİZASYONA 534 BİN LİRA

Tahsin Tarhan, “Ne yazık ki saymakla bitmiyor ancak son bir örnek daha vereceğim ve konunun aslının ne olduğu hep birlikte göreceğiz… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İki tane organizasyon Yapıyor hangi organizasyon olduğu ekap belgelerinde mevcut ihalelerin ikisi de pazarlık usulü ile yapılıyor. İki organizasyon İhalesinin Tutarı 534 bin Lira burada vicdanları yaralayan konu şu bu organizasyonlarda teklif veren, ihaleyi kazanan ve yüklenici firma olmayı kazanan kim? Erkan Bakıroğlu. Erkan Bakıroğlu kim? AKP İstişare Kurulu üyesi... Takdir kamuoyunun" dedi.