Kadın doktor ilaç içerek intihar etti

Olay, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan ve asker kökenli olan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Emine Özdemir(52), ilaç içerek intihar etti. Hastaları tarafından çok sevilen Özdemir, 2015 yılından beri Kocaeli'deki o özel hastanede görevini sürdürüyordu. Özdemir'in ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Olay sonrası eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.