Olay, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan ve asker kökenli olan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Emine Özdemir(52), ilaç içerek intihar etti. Hastaları tarafından çok sevilen Özdemir, 2015 yılından beri Kocaeli'deki o özel hastanede görevini sürdürüyordu. Özdemir'in ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Olay sonrası eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kadın doktor ilaç içerek intihar etti
Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan doktor Emine Özdemir intihar etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz