Ünlü: MİA Projesi’nin faydalı olacağı kanaatindeyim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık olarak gerçekleştirilen basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü,”ABD arasındaki siyasi ilişkiler, stratejik bağlantılar diplomatik temaslar, müttefiklik bağları çok sarsıcı ve sancılı bir süreçten geçmektedir.İki ülke arasındaki soğukluk, gerginlik ve güvensizlik atmosferi günden güne derinleşip genişlemektedir.ABD’nin Türkiye’ye hasbi ve dostane yaklaşmaması, sürekli yaptırım tehdidiyle diyalogları zehirleme arayışı mazur ve makul görülemez bir çarpıklıktır.Ancak bahsi uzun süredir yapılan dostluk ve müttefiklik hukuku maalesef devamlı ülkemiz aleyhine gelişmiş, taviz ve geri adım hep Türkiye’den beklenmiştir.Türkiye ile ABD arasında adil, eşit ve hakkaniyete dayalı ittifak hukuku yalnızca sözde kalmıştır” dedi.

“TERÖRÜN BELİ İYİCE KIRILMIŞTIR”

ABD’nin Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içinde olduğunu söyleyen Ünlü, “ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır.Türkiye milli güvenliği ve milli bekasını müdafaa etmek için haklı ve haysiyetli bir mücadelenin tarafıdır.Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, hatta Pençe Harekâtları bütünüyle terör örgütlerinin hain ve hasmane emellerine karşı icra edilmiştir.Kaldı ki ülke içinde de kıran operasyonlarıyla terörün beli iyice kırılmıştır.ABD’nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELDİ”

“Trump ile görüşme daha önemli hale gelmiştir” diyen Ünlü, “Türkiye’den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya’yı Türkiye’ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır.Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir.Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır” diye konuştu.

“TERCİH VE SEÇİMİNİ YAPMAK DURUMUNDADIR”

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade eden Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye’nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan’ın destekçisidir.ABD’deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir.Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır.Bilinmelidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir.Türkiye çaresiz ve mahkûm ülke değildir.Emperyalizme beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden taşeron CHP’nin ne dediğinin, hangi iftira ve isnatlarla Türkiye’nin kuyusunu kazmaya, elini zayıflatmaya çalıştığının hiçbir önemi yoktur” ifadelerinde bulundu.

“141 BİN 124 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI”

Sıfır atık projesiyle ilgili de konuşan Ünlü, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İle 12 ilçe belediyesi ve kaymakamlıkları başta olmak üzere Bin 257 okul, 27 sağlık kuruluşu, 65 kamu kurumu ve 2 üniversitede sıfır atık projesi hayata geçirilmiştir.12 İlçemizde 83 Site, 676 Blok, 23.143 Dairede 92 Bin kişi sıfır atık projesine gönüllü olmuştur.Kocaeli’deki 36 Limanın 19’unda Sıfır Atık Projesi kusursuz işlemekte diğerlerinde ise çalışmalar sürmektedir.19 Şubat 2018 - 31 Ekim 2019 tarihine kadar; 8.307 Ton kağıt, 4.179 Ton metal, 2.687 Ton cam, 5.666 Ton plastik toplanmış olup 141 Bin 124 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.Kocaeli’de 89 Bin 448 Türkiye’de 13 Milyon 770 Bin fidan dikilmiştir” dedi.

“KOCAELİ KAMUOYU TARTIŞMAYI ÇOK SEVER”

Ünlü Millet İttifakı’nın fidan dikme etkinliğine destek vermediklerini belirterek “Milyonlarca fidanın dikilmesinden rahatsız olan CHP’nin, orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kolkola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır.Gelin siz de bu projeye destek verin” dedi. MİA projesiyle ilgili de konuşan Ünlü, “Meclisimize gelsin. MİA projesinin azaltılma çoğaltılma konusu var mı bir bakalım. Kocaeli kamuoyu tartışmayı çok sever. Kocaeli halkı eminim MİA konusunun da altından üstünden geçecektir. MİA projesinin faydası olacağı kanaatindeyim. İlimizde bu proje marka olacaktır” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi’ne alınan iki engelli işçiyle de ilgili de açıklamalarda bulunan Ünlü, “Gayet güzel. Biz de teşekkür ederiz Fatma Hanıma engelli arkadaşlarımıza iş aş verdiyse bu güzel bir şey. Sayın fAtma Kaplan Hürriyet’in seçim vaadi olan muhtarlar ofis elemanı sözünü de gerçekleştirişe kendisine teşekkür ederiz” dedi.