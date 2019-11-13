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Kaçak sarma tütün bakkalın belini büküyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketler karşısında rekabet gücü kalmayan esnafın bir de son dönemlerde artışa geçen kaçak sarma tütün ticareti ile iyice zor duruma düştüğünü belirtti
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Ülkemizdeki 2 milyon esnafın sesi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde özellikle yasa dışı tütün ve makaron ile artışa geçen kaçak ticaretinin,dürüst bakkal esnafı için büyük bir sorun haline geldiğinin altını çizdi. Perakende Yasası’nın küçük esnafı koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Palandöken,esnafın gelirini tehdit eden yasadışı ticaret hakkında, “Kaçak sigara ticareti dürüst esnafımız için özellikle geçmişte çok ciddi bir sorun olmuştu. Fakat devletimizin aldığı etkili önlemler sayesinde bu durum tersine çevrildi. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da açıkladığı gibi kaçak sigara ticareti % 20’lerden, % 1,5 seviyelerine kadar düştü. Şimdi ise bakkalımızın önünde, mücadele edilmezse aynı kaçak sigaranın yoğun olduğu dönemleri yaşatacak yeni bir tehdit var: kaçak sarma tütün ve makaron. Bunlar memleketin heryerinde kaçak olarak, vergisiz şekilde satılıyor. Bütün Türkiye’de yaklaşık 20000 noktada satılan bu ürünlerin toplamı % 15 seviyelerine kadar ulaşmış durumda ve gittikçe artıyor.Vergisi ödenmeden satılan bu kaçak sarmatütünler, hem devletin yılda yaklaşık 10 milyardan fazla vergi kaybına neden oluyor hem de 150,000 ruhsatlı bakkalın gelirinden çalıyor. Üstelik tamamen de denetimsiz ve kontrolsüz şekilde satılıyor” dedi.

‘DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ’

Palandöken, kaçak sarma tütün ve makaronla mücadele için 2017 yılında çıkarılmış olan caydırıcı cezaların uygulanmasının 2 kez ertelendiğini ve bir an önce uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.Ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnafın sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Hem kontrolsüz bir şekilde her yerde açılan zincir mağazalar, hem de gittikçe çoğalan kaçak sarma tütün ticaretiyle ilgili bakkal esnafını koruyacak adımlar bir an önce atılmalıdır. Binlerce bakkal esnafı ve aileleri bu konularda devletimizden destek beklemektedir” dedi.

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Yorumlar

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Metin - esnafa düşünen arkadaşa bak yahu bakkalmı veye esnafmı kaldıki zincir marketler mahallelere girmiş senin şimdi bunları durdurun demen kadar sacma birşey olamaz atı alan üsküdarı gecmiş.

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