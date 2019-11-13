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Karakola gidip kaybolmadım dedi!

Diyarbakır'dan Kocaeli'ye çalışma amacıyla gelen kepçe operatörü Aydın Ektiren’den ailesi haber alamıyordu. Hakkındaki kayıp ihbarlarından sonra Ektiren, polis karakoluna giderek kayıp olmadığını söyledi.
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Kocaeli'ye çalışmak amacıyla gelen Diyarbakırlı Aydın Ektiren'den yakınları 8 gündür haber alamıyordu. Ektiren'den haber alamayan ailesi endişelenerek kayıp ihbarında bulundu. 25 gün önce Kocaeli'ye gelen 4 çocuk babası Aydın Ektiren (38)'in en son İzmit Çubuklu Köyü'nde çalışırken görüldüğü iddia edilmişti.

KAYBOLMADIM

Birçok gazetede yer alan kayıp haberi sonrası ilginç bir olay yaşandı. Ailesi tarafından aranan Aydın Ektiren hakkında çıkan kayıp haberleri sonrası Derince Polis Merkezine giderek kaybolmadığını söyledi. Ektiren aynı zamana herhangi bir sorun olmadığını da ifade etti.

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