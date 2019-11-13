Karakola gidip kaybolmadım dedi!

Kocaeli'ye çalışmak amacıyla gelen Diyarbakırlı Aydın Ektiren'den yakınları 8 gündür haber alamıyordu. Ektiren'den haber alamayan ailesi endişelenerek kayıp ihbarında bulundu. 25 gün önce Kocaeli'ye gelen 4 çocuk babası Aydın Ektiren (38)'in en son İzmit Çubuklu Köyü'nde çalışırken görüldüğü iddia edilmişti.
KAYBOLMADIM
Birçok gazetede yer alan kayıp haberi sonrası ilginç bir olay yaşandı. Ailesi tarafından aranan Aydın Ektiren hakkında çıkan kayıp haberleri sonrası Derince Polis Merkezine giderek kaybolmadığını söyledi. Ektiren aynı zamana herhangi bir sorun olmadığını da ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz