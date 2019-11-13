AKP’de istifalar sürüyor

AKP Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz yıllardan beridir yürüttüğü AKP İl Başkanlığı görevinden istifa etti.Tutulmaz, 2020 yılı Haziran-Temmuz ayında yapılacak olan AKP kongresinde aday olmayı düşünmediği için istifa etti.

ÇALAPKULU DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

AKP Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015’ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, ‘1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AKP Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum’ dedi.

AKP’DE İSTİFALAR

Amasya AKP İl Başkanı Mehmet Ünek ise, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Çetinbaş, ”Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” demişti.