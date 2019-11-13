Bilgi Köprüsü’nden önemli söyleşi

Söyleşinin konuğu, sosyal medya annesi olarak da bilinen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal olacak. BİLNET Okulları Konferans Salonu’ndaki söyleşi 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak.
KİTAPLARINI İMZALAYACAK
Çocuk Kitapları konulu söyleşide konuk yazar Kangal, Çocuklara Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır, Doğru Kitap Seçimi Nasıl Yapılır, Yaşlara Göre Kitap Nasıl Seçilir?, Etkileşimli Kitap Okuma Nasıl Yapılır? Ana başlıklarıyla bilgilerini paylaşacak. Anne-Babalara Rehber olacağı kitapları mevcut olup söyleşi sonrası bu kitaplarını da dileyenler için imzalayacak. Ücretsiz söyleyişiye katılım için 0(262)313 00 02 bilgi alınabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz