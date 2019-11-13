128 araç sahibine para cezası

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali 3 No’lu işyeri(Bay-Bayan WC)’nin aylık 540 TL+KDV muhammen bedelli açık teklie yapılan ihalesine tek bir istekli Çağlar Musaoğlu katıldı. Musaoğlu, aylık 550 TL bedelle işyerini 3 yıllığına kiraladı. İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Üst Geçidi’nin güney kısmında bulunan, Haura Kafe olarak kullanılan kafeterya yeri için yapılan ihaleye istekli çıkmadı. Derince Limanı TEM Otoyolu bağlantı güzergahında bulunan 3 katlı bir bina 552 bin TL’ye kamulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Encümeninde kılık-kıyafet, açık kapı, davranışla ve benzeri nedenlerden dolayı Kabahatler Kanunu gereği 128 toplu taşıma araç sahibine 320’şer TL para cezası verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, toplu taşıma araçlarında, en çok ceza alınan durumlarla ilgili eğitim verilmesi konusunda belediye yöneticilerine talimat verdi.