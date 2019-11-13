Karavana yasak!..

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "3. Atıcılık Trap Şampiyonası" düzenlendi. Şampiyona öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde sporcular tarafında saygı atışlarıyla anıldı. 3 kategoride düzenlenen şampiyonada Genç Erkeklerde Mehmet Özer, Büyük Bayanlarda Safiye Sarıtürk, Büyük Erkeklerde geçen yılın şampiyonu KBB Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci oldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA TAKİP ETTİ…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen şampiyonayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve KBB Kağıtspor 2. Başkanı Serhan Çatal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun TAAF Kocaeli İl Temsilcisi Alparslan Arslan, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM OLDU…

Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 6 sporcu ile İstanbul, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bursa, Düzce, Aydın ve Konya’dan 20 kulüpten Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 2018 Türkiye sıralamasında ilk 50'ye girmiş ve milli takımda görev almış sporcular katıldı. Çekişmeye sahne olan şampiyonayı Büyükakın, Türkiye´nin değişik bölgelerinden katılan sporculara başarılar diledi. Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak atıcılık sporuna gönül veren kardeşlerimize bir imkân sağlıyoruz. Atıcılık sporumuzun düzenlenen şampiyonalarla gelişmesine vesile olmamızdan dolayı mutluluğumuz artıyor” dedi.

YAVUZ İLNAM ÜÇÜNCÜ SIRAYI ALDI…

Büyük Erkekler kategorisinde KBB Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci olurken, Servet Sivrikaya ikinci, eski şampiyon Yavuz İlnam üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular, kupa, madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın elinden aldı. Büyük Bayanlarda Safiye Sarıtürk birinci olurken, Rümeysa Pelin Kaya ikinci ve Dilara Bedia Kızılsu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve KBB Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.

GENÇLER DE ÖDÜLLERİNİ ALDI

Genç Erkeklerde Mehmet Özer birinci, Erdoğan Kaya ikinci ve Anıl Karakaya üçüncü oldu. Geleceğin yıldızları, ödüllerini ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve KBB Kağıtspor 2. Başkanı Serhan Çatal ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin elinden aldı.