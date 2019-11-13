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Ne de olsa ana yüreği!..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerleri, Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşı’nın uyku tulumlarını yenileyerek kardeşlerine vefalarını gösterdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerleri, Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşı’nın uyku tulumlarını yenileyerek kardeşlerine vefalarını gösterdi. KO-MEK Giyim Branşı kursiyerleri, Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşına ait eskimiş uyku tulumlarını yeniledi. Vefa Projesi, bu vesileyle kurum içi dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermiş oldu.

YÜREKLERİ EL VERMEDİ…

KO-MEK Giyim Kursiyerleri Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşına ait uyku tulumlarının eskimiş olduğunu gözlemledi. Bu tulumlara tadilat yapılması durumunda yeniden kullanılabileceğine karar veren kursiyerler, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kursiyerler, uyku tulumların kurs merkezine getirilmesi ile birlikte hemen işe koyularak, yenilemeye başladı. İlk olarak eskimiş fermuarlar sökülerek yenileriyle değiştirildi. Ardından sökükler ve kopmuş düğmeler dikildi. Kursiyerler, “Kağıtsporumuz 28 branşta binlerce lisanslı ve aktif sporcusu ile hem kentimizin hem de ülkemizin gururu olan bir spor kulübü. Onlar için yaptığımız bu çalışma ile faydalı olduysak ne mutlu bize” dedi.

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