Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen minder güreşlerinde madalyaları topladı. Kocaeli İl Güreş Temsilciliği’nin 29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gebze’de tertiplediği minder güreşlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu sporcuları madalyaları kaptı. 20 ilin katıldığı güreş takımları arasında Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu minder güreş takımının 5/A sınıfı öğrencisi Eymen Tay 63 kiloda 1’nci olarak altın madalyayı alırken, 6/D sınıfı öğrencisi 46 kiloda Eymen Ertan 3’ncü, 8/F sınıfı öğrencisi Sami Taştan 48 kiloda 3’ncü, 8/F sınıftan İnanç Taştan’da 53 kiloda 3’ncü oldu.
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Mindere Şehit Hüseyin Güldal damgası
Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Güreş Takımı madalyaları birer ikişer topladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz