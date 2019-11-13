Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası’nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen turnuvanın açılışına katılan Başkan Büyükgöz, sporculara başarılar diledi. Başkan Büyükgöz açılış konuşmasında, “Gebze Belediyesi olarak sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor, sosyal faaliyetlerin başında gelir. İnsanların kendilerini ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri bir uğraştır. Bizler de Gebze Belediyesi olarak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Bugün yapılacak olan turnuvanın hayırlara vesile olmasını dilerken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
Bugün 15:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Gebze’de masa tenisi heyecanı yaşandı
Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası’nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz