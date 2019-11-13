1.Küme’de 2.yarı yarınki maçla başlıyor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi ilk yarı maçları önceki hafta sona ermişti. Bir hafta aranın ardından, sezonun ikinci yarı maçları, yarın tek müsabakayla başlayacak D Grubu’nda 22 puanla lider olan, 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Harb-İşspor, yarın ikinci yarı ilk maçını, Gölcük Kavaklı Stadı’nda 4 puanla son sıradaki Eşmespor ile oynayacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İkinci sıradaki 20 puanlı Alikahya Belediye ile amansız şampiyonluk yarışı veren Harb-İş, yarın mazanmak zorunda. Alikahya ise cumartesi günü Cephanelik Stadı’nda Çayırova Menderes’i konuk edecek. Bu maç ise saat 15.00’te başlayacak.Cumartesi günü 1.Küme B ve D Grubu’nda toplam 9 maç oynanacak.
1.KÜME CUMA PROGRAM
19.00 HARB İŞSPOR-EŞMESPOR (Kavaklı Stadı)
1.KÜME CUMARTESİ PROGRAMI:
18.00 İZMİT GÜLTEPESPOR-K.ESEN ( M.Ali Kağıtçı)
15.00 ALİKAHYA BLD.-Ç.MENDERES (Cephanelik)
17.00 B.BAŞARANSPOR-DARICASPOR (Cephanelik)
13.00 KOCAELİ NUSRETİYE- MERTSPOR (Derbent)
16.00 YAZLIKSPOR-SULTAN ORHAN (Kavaklı)
18.00 SEKA DOĞANSPOR-B.KARADENİZ (Kavaklı)
17.00 DERİNCE BİRLİK-G.DENİZLİKÖYÜ ( Derince)
19.00 TAŞKÖPRÜ BİRLİK-YAVUZ (Körfez Esen)
18.00 TAVŞANCILSPOR-KAVAKLI (T.Salih Gün)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz