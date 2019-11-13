Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu bir adet de yüzme havuzu bulunacak. Gebze Cumhuriyet Mahallesi spor salonu ve yüzme havuzu yapım işinde, spor salonunun çatı taşıyıcı (ana) kirişleri yerlerine konuldu.
Bugün 15:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:21 TSİ
Spor Kompleksi çok güzel olacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz