U.14 Futbol Ligi’nde bugün 2 maç oynanacak

Her geçen hafta büyük çekişmeye sahne olan U14 Futbol Ligi ikinci yarı maçları da tüm hızıyla devam ediyor. B ve C grubunda yer alan takımlar bugün İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda ve Cephanelik’te karşılaşacak. Kalkavan’da saat 19.00’da başlayacak maçta İzmit FK ile Derince Cenedağ takımları karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçı ise saat 19.15’te başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Bu maçta Yeşilovaspor ile Sarımeşespor kozlarını paylaşacak. U14 Lig maçları cumartesi ve pazar günü devam edecek.