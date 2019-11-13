Ben amatör spora inanan bir ağabeyinizim

Diva Garden’de gerçekleşen yemekli programa İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Müdür Yardımcısı Ziya Ülhak Sarıgül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Solakoğlu milli sporcu antrenörleri ve sporcular katılıdı. Başkan Özlü tüm milli sporcuları Başiskele’de ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirirken “Sizler bize emanetsiniz, milli gururumuzsunuz. Bugün burada bizimle olan karate, atletizm ve halter branşlarında madalyaları toplayan tüm milli sporcu kardeşlerimizi, başrılarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BAŞİSKELE KOCAELİ’NİN GÖZDESİDİR…

Özlü konuşmasının devamında “Sizlerin de eminim burada misafir iken fark ettiğiniz üzere, Başiskele Kocaeli’nin gözdesi bir ilçe konumundadır. Mavi bir elmas, yeşil bir zümrüt dediğimiz kentimizin daha da güzel olması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Spor tesisleri olarak çok kapsamlı futbol sahalarımız sporculara, takımlara hizmet veriyor. İlçe spor müdürlüğümüz, spor salonlarımızda sürekli programlar ile dolu dolu spor etkinliklerine imza atıyor. Bizler de belediye olarak gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğümüzü meclis kararımızla 2020 itibariyle hizmete alıyoruz. Ben amatör sporlara inanan bir ağabeyinizim. Spor ile ilgili birçok spor kulübü ve federasyonlarda severek çalıştım” dedi.