Karatecilerden ‘Giymiyorsan Giydir’ projesine tam destek

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri, "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" projesine destek verdi. Çayırova Spor Salonu’nda gerçekleşen Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonası’na katılan ÇESK Karate takımı 10 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazandı. 500’ün üzerinde sporcunun katıldığı Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapan Çayırovalı sporcular, şampiyona öncesi bir araya gelerek "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" çalışmalarına destek amacıyla, ihtiyaç fazlası giysilerini belediye yetkililerine teslim etti. Çayırova Belediyesi yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alınan yüzlerce giysi, gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Toplumsal Dayanışma Mağazası raflarında yerlerini alacak.

ARIKBOĞA TEŞEKKÜR ETTİ…

Şampiyonaya katılan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ise tüm sporculara başarılar diledi. Genç sporcuların davranışını takdir eden Arıkboğa, “Eğitim hayatının yanında spora da zaman ayıran bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz. Bugün burada olan sporcu kardeşlerimizin içinden ileride çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.