Alikahya, ‘Menderes’te boğulmamakta kararlı

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, bunun için de sezon başı güçlü bir kadro oluşturan Alikahya Belediyespor, ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlar ardından 20 puanla devreyi ikinci sırada bitirdi. Alikahya, cumartesi günü, ikinci yarının ilk maçında, 6. sırada 10 puanı bulunan Çayırova Menderes’i konuk edecek. Maç Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan Alikahya, hafta başından bu yana, antrenmanlarını teknik sorumlu Erhan Okur nezdinde sürdürdü. Galibiyet için hazırlanan ve puan kaybı istemeyen Alikahya, lider Harb-İşspor iki puan gerisinde bulunuyor.