Gültepe’de hedef: 3

1.Küme D Grubu lideri cumartesi işbaşı yapıyor. İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Gültepespor, sezonun ilk yarısında başarılı maçlar oynayarak, 21 puanlı ilk yarıyı zirvede bitirdi. 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ilk yarıyı lider bitiren İzmit Gültepespor, ikinci yarının ilk maçında, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı’da, 6’ıncı sıradaki 10 puanlı Körfez Esenspor’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren maçın hazırlıklarını sürdüren İzmit Gültepespor taraftarı maça ilgi gösteriyor. İzmit Gültepe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, tüm Gültepespor taraftarlarını davet etti.