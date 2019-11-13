1.Küme D Grubu lideri cumartesi işbaşı yapıyor. İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Gültepespor, sezonun ilk yarısında başarılı maçlar oynayarak, 21 puanlı ilk yarıyı zirvede bitirdi. 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ilk yarıyı lider bitiren İzmit Gültepespor, ikinci yarının ilk maçında, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı’da, 6’ıncı sıradaki 10 puanlı Körfez Esenspor’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren maçın hazırlıklarını sürdüren İzmit Gültepespor taraftarı maça ilgi gösteriyor. İzmit Gültepe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, tüm Gültepespor taraftarlarını davet etti.
Bugün 15:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
Gültepe’de hedef: 3
1.Küme D Grubu lideri cumartesi işbaşı yapıyor.
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Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz