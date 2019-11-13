Yuvacık Huzur Halı Saha Futbol Okulu öğrencileri, bir zamanlar Kocaelispor’un efsane kaptanlarından olan Fevzi Açıkgöz önderliğinde fidan dikme kampanyasına katıldı. Açzıkgöz “İnsanların fidanlarını, ağaçların fidanlarıyla Huzur’da buluşturduk Elhamdülillah” diyerek, kampanyaya katkı verdi.
Bugün 15:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
Fidanlar da fidan dikti
Yuvacık Huzur Halı Saha Futbol Okulu öğrencileri, bir zamanlar Kocaelispor’un efsane kaptanlarından olan Fevzi Açıkgöz önderliğinde fidan dikme kampanyasına katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz