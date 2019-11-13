Potada 3 maç

Kocaeli basketbol alt yapılar liginde bugün toplam 3 maç oynanacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 20.030’daki maçta İzmitspor ile Gölcük Us Basketbol U18 erkek takımları, 20.30’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Çayırova’da da iki maç var. U14 kızlar liginde İstanbul Yıldızları Körfez ile Güneş Gelişim karşılaşacak. Maç 19.00’da başlayacak. Bu mazın hemen ardından aynı salonda İstanbul Yıldızları Körfez u-18 kız takımı ile Kocaeli Doğuşspor karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.