Küçük kızlar filede

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç da bugün oynanıyor. Dilovası Spor Salonu’nda 19.00’da başlayacak maçta Dilovası-Yenikent B takımları kozlarını paylaşacak. İzmit Şampiyon Hasan Gemici’de ise 18.30’da İzmit Orta Okulu-İzmitspor B, 20.00’de ise 23 nisan A-İhsaniye B takımlarının maçı var.