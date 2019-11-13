Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç da bugün oynanıyor. Dilovası Spor Salonu’nda 19.00’da başlayacak maçta Dilovası-Yenikent B takımları kozlarını paylaşacak. İzmit Şampiyon Hasan Gemici’de ise 18.30’da İzmit Orta Okulu-İzmitspor B, 20.00’de ise 23 nisan A-İhsaniye B takımlarının maçı var.
Bugün 15:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:31 TSİ
Küçük kızlar filede
Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi’ne ait üç maç da bugün oynanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz