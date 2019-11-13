Selahaddin Dinçel: Üzülüyorum!..

Haftanın ilk antrenmanı öncesinde Kocaeli basınına açıklamalar yapan Dinçel “İlk antrenman öncesi, oynamış olduğumuz maçla ilgili tüm olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yapıyoruz. Olumsuzları, kimseyi yermeden, yıkmadan, takım ve bireysel olarak eksikliklerimizi tekrar etmeme adına uyarılarak anlatıyoruz” dedi.

HÜR İRADEMLE

Dinçel şunları söyledi: Maçların ardından haftanın oyuncusunu kendi hür irademle yapmış olduğum bir tercih ile belirliyorum. Bazı haftalar iki, bazı haftalar 3 arkadaş oluyor. Kemer maçını kazanırsak arkadaş sayımız beş olacak, Erok maçını da alırsak, personel de dahil tüm kulübe ve Kemer maçını izleyen gazeteci arkadaşlarımıza hediyemiz olacak.

KEMER, SON 3 RAKİBİMİZDEN İYİ

Bizim işimizde huzur çok önemli. Kazandığımız zaman o an belki birçok şeyi unutuyoruz. Herkes kendi sınıfında mutlu yaşıyor. Bu çok farklı bir duygu, yaşayanlar bilir. Ama bu demek değil ki aksi bir sonuçta gardını düşüreceksin. Moral motivasyon hayatın her alanında önemli. Kemer deplasmanına galibiyet gideceğiz. Rakibimiz, son oynadığımız 3 takımın üzerinde bir kadroya sahip.

ÜST DÜZEY MOTİVASYONLA ÇIKACAKLAR

Bireysel olarak baktığımızda üst liglerde oynamış, bu ligleri de bilen oyuncuları var. İç sahada lider, formda, skor üreten ve son 3 maçını kazanan bir takımla, Kocaelispor ile oynayacaklar. Doğal olarak rakibimizin motivasyon, istek ve arzuları üst düzeyde olacak, iç saha avantajını da kullanmak isteyecekler. Biz de şartlar ne olursa olsun Kemer maçını kazanmak istiyoruz. Ama futbolda bir kural var. Bazen yenemiyorsan, yenilmeyeceksin.

YAŞADIĞIM EN BÜYÜK SIKINTI

Erokile puan puanayız. Maç fazlası puan farkını açmak istiyoruz. 2 hafta sonra ilk yarının final maçını oynayacağız. Ancak orası şu an bize çok uzak. Tamamen Kemer maçını düşünüyoruz. Bu ligde kurallar var. Yaşla ilgili sınır bunlardan birisi. Benim burada yaşadığım en büyük sıkıntı, 13 tane oyuncumuzun bu liglerde her takımda oynayabilecek düzeyde olması, fakat kural gereği bu 13 futbolcunun 10’unu kadroya alıyor olmamız.

KURAL SANA İZİN VERMİYOR

18’lik kadroya 11. adamı, müthiş performans gösterse dahi alamıyoruz. Kısacası kural sana izin vermiyor. Buna çocuklar adına üzülüyor ve sıkılıyorum. Tek sıkıntım bu. Futbolcuların iştahı ve arzusu üst düzeyde. İki maçtır eksiklerimiz vardı, önce Mesut ardından, Batuhan. Fatsa maçında Batuhan’ın yerinde Mesut oynadı.

BUNUN YAĞMURU, ÇAMURU VAR

Mesut savunmacı bir orta saha oyuncusu ve hafta içi yaptığımız değerlendirmelerde o bölgede bir sorun yaşamayacağını düşündüğümüz için Mesut’u stoperde tercih ettik.Tabii ki bu takım 11 kişi üzerinden kurulmadı. Bunun yağmuru, çamuru, sakatlığı, hastalığı, cezalısı, formu var. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.