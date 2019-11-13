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Kemal Can: Kemer çok önemli

Kocaelispor’un başarılı savunma oyuncusu Kemal Can Aydemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kemerspor maçının önemine vurgu yaptı
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Mesut ile savunmada her hangi bir sorun yaşamadığını belirten Kemal Can şu şekilde konuştu: Şampiyon olmak istiyorsak seri yakalamamız lazım. Fatsa galibiyeti ile 3 maçlık bir serimiz oldu. Bu maçta attığım golde Mesut’un şutu Gökdeniz’e çarpıp önüme düştü. Bana da topu boş kaleye göndermek kaldı. Mesut zaten ne yapacağını iyi bilen üst düzey bir futbolcu. Maç içinde uyum yakaladık. Geçen sezon İzmit’teki Serik maçında savunmanın ortasında birlikte oynamıştık.

KEMER MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Kemer maçını da kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Bu maç şu açıdan önemli. Erok bu hafta bay. Biz Antalya’da kazanırsak Erok’u 3 puan artı ile konuk edeceğiz. İzmit’te de rakibimizi yenersek fark bir anda 6 puana çıkacak ve bay haftasına çok moralli gireceğiz. 2’de 2 yaparsak büyük ihtimalle devre arasına da lider gireriz ve devre arasında da moralli bir şekilde çalışırız.

Bugün 15:32 TSİ - Spor

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