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Talha Mayhoş: Fatsa maçı geride kaldı

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Talha Mayhoş, öncelikli olarak Kemer maçına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti
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Galibiyetin takım üzerindeki pozitif etkisine değinen Talha basın mensuplarına şu şekilde konuştu: Kazanınca her şey çok güzel oluyor, günler iyi geçiyor, maçlara rahat hazırlanıyoruz. Fatsa maçını kazandık, keyfini sürdük ve bu maç geride kaldı. Şimdi Kemer maçına odaklanıyoruz. Önceliğimiz bu.

ŞEHİR OLARAK ODAKLANIRIZ

Kemerspor bildiğimiz bir takım. Sıradaki yeri bizi yanıltmıyor. Oyuncu grubu bu ligleri bilen futbolculardan oluşuyor ve sahalarında da iyiler. Ancak tüm bilgiler toplandı, önlemler alındı. Antalya’ya kesinlikle galibiyet ile gideceğiz. Oradan iyi sonuçla dönersek Erok maçına tüm şehir olarak odaklanırız diye düşünüyorum.

KONTROLLÜ EFOR SARFI

Ben orta sahanın tüm bölgelerinde oynayabiliyorum. Hocamızın taktiği ile şu andaki pozisyonum önde basarak oynamak ve stoperin birine mutlaka çıkmak. Böyle olunca rakip uzun topa zorlanıyor ve biz de kazandığımız toplarla geriden rahat gelebiliyoruz.Saha içinde zaman zaman değişiklikler olabiliyor. Bu da eforumuzu kontrollü sarf etmemize de neden oluyor.

Bugün 15:33 TSİ - Spor

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