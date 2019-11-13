1.Küme U-19 Futbol Ligine katılmak veya çekilmek isteyen takımların 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Bu noktada uyarı yapan Futbol İl Temsilciliği açıklamasının devamında “1.Küme U-19 ligi 30 Kasım’da başlayacaktır. U-15 ve U-17 liglerine katılmak veya çekilmek isteyen takımlarımızın da 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. U-15 ve U-17 ligleri 28-29 Aralık’ta başlayacaktır” dedi.
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AMATÖRLER AMAN DİKKAT!..
1.Küme U-19 Futbol Ligine katılmak veya çekilmek isteyen takımların 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar, Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz