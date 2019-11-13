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Yüreğimiz ay yıldızla atıyor

EURO 2020 Elemeleri'nde bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İzlanda'yı konuk edecek.
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EURO 2020 Elemeleri'nde bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İzlanda'yı konuk edecek. A Milli Takımımız, karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ve İzlanda maçının taktiğine dönük çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları devam eden Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, antrenman sahasında takımdan ayrı olarak kendileri için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. A Milli Takımımız, İzlanda maçı öncesindeki son idmanını dün saat 19.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacaktı. Müsabaka bugün 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.

Dün 23:00 TSİ - Spor

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