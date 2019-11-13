Kemer maçı için 3 hedefimiz var!..

Pazar günü deplasmanda Kemerspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, kritik maçın hazırlıklarını neşeli bir ortamda sürdürüyor. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in kadroda değişiklik yapmaması düşünülürken, Antalya’daki maçta üç hedef var. İlki 3 puan, ikincisi bay olan Erok’u 3 farkla konuk etmek, üçüncüsü de Erok maçına tam kadro çıkmak.

MAÇ ÖNCESİ 20 DAKİKALIK SOHBET

Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanındaki sahada yapılan haftanın ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman öncesi teknik adam Dinçel futbolcuları ile yaklaşık 20 dakikalık süren bir toplantı yaptı. Morallerin hayli iyi olduğu toplantıda Dinçel ve sohbet etti hem de 3-0 kazanılan Fatsa Belediyespor maçının kritiğini yaptı.

ŞUT BOMBARDIMANI

Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve top kapma çalışması ile başlayan antrenmanın sonunda şut çalışmasına geçildi. Futbolcular kurulan 3 kaleyi şuta doğdu. Ağrıları olan Kaptan Burak Süleyman ve Talha takımdan ayrı hafif tempolu düz koşu yaptı. Yakup ve Serdar Ümit de saha içindeki toplantıya katıldıktan sonra, yan sahada kısa süreli çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı.