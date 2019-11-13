Nice 89 maçlara Mesut!..

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Mesut Özdemir, Kocaelispor forması ile 89. maçına Fatsa Belediyespor karşısında çıktı. 1993 doğumlu futbolcuyu, 1989 yılında kurulan Hodri Meydan Derneği unutmadı ve özel olarak hazırladığı görselle “Mesut Özdemir 89. maçına çıktı. Bu vesile ile kendisini kutluyoruz. Mesut’a, simgemiz ve kuruluş tarihimiz olan nice 89. maçlara diyoruz” ifadesine yer verdi.