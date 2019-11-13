Bu haftanın parfümü Kemalcan Aydemir’e!..

Kemal’e parfüm hediye eden Dinçel futbolcusunu kutlarken takım arkadaşları da ikinci kaptanlarını alkışladı. Manisa Turgutlu doğumlu Selahaddin Dinçel, Erbaa maçı sonrası Yakup’a, Alemdağ maçı sonrası da Kaptan Burak Süleyman’a hediyesini almıştı. Kemer maçı kazanılırsa 5 futbolcuya, üzerine Erok maçı da kazanılırsa Dinçel tüm takıma hediyesi olacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz