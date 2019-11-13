Dernekten yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Kemerspor maçının ardından yapmış olduğu açıklamaları esefle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tüm spor kulüplerine eşit mesafede olması gerektiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Ancak bu ve bunun gibi açıklamalarla algı yaratılmasına, hakemlerin baskı altına alınmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz.
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Hodri Meydan o başkanı KINADI!..
Hodri Meydan Taraftar Derneği İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, Kemerspor maçının ardından yaptığı öne sürülen konuşmasını kınadı ve konu ile ilgili açıklama yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz