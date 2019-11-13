Hodri Meydan o başkanı KINADI!..

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, geçtiğimiz hafta oynadıkları Kemerspor maçının ardından yapmış olduğu açıklamaları esefle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tüm spor kulüplerine eşit mesafede olması gerektiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Ancak bu ve bunun gibi açıklamalarla algı yaratılmasına, hakemlerin baskı altına alınmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz.