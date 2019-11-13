Ellibeş: "İmamoğlu, Büyükakın'ı örnek alsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Türkiye’nin her yerinde saat 11.11’de gerçekleşen VE 3 saat süren bu kampanyaya Kocaeli de destek verdi. Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sağladığı ilimizdeki fidan dikme işlemi Gebze Pelitli’de gerçekleşti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Geleceğe nefes” sloganıyla 63 bin fidan ekilen kampanyaya birçok kesimden destek gelmesine sevindiğini ancak özellikle Gezi Parkı eylemlerinin en sert savunucularının bu kampanya hakkında tek kelime etmemesinin manidar olduğunu belirterek şunları söyledi:

HALA GERÇEKLERİ GÖRMÜYORLAR

“Türkiye 2013 yılında yaşanan ve milletimizi devletiyle karşı karşıya getirmeye çalışan bu olaylar sırasında özellikle ekonomik anlamda darbe aldı. İnsanlarımız öldü. Daha sonra birçok ülke lideri bu olayların aslında Türkiye’yi ekonomik krize mahkum etmek amacıyla dışarıdan organize edildiğini açıkça ifade etti. Elbette ilk başlarda saf duygularla bu işe destek verenleri ayırıyorum. Ama günlerce süren eylemlerde dillerinden ağaç ve doğayı düşürmeyenlerin hala gerçekleri görmemesini, “Geleceğe nefes” kampanyası sırasında tek bir paylaşım, tek bir ifade kullanmamasını manidar buluyorum”.

YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ

“Türkiye, gezi parkı olayları yaşandığı sıralarda ekonomide ciddi bir iyileşmeye doğru gidiyor, enflasyon hozla düşüyor, istihdam artıyordu. Dışa bağımlılık giderek azalıyordu. Bu olaylar sonrası dolar başta olmak üzere birçok ekonomik argumanda artışlar oldu. Çok şükür bütün bunlara ve Suriye meselesi gibi daha sonra yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen ekonomide toparlanma süreci yeniden başladı. Elbette eskiye dönmek zaman alacak ama inanıyorum ki, giderek daha da iyi olacağız. Bizler gezi olayları sırasında söylenen, “Mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?” sözünü hiç unutmayacağız. Meselenin ağaç olmadığını biz çok iyi anlamış durumdayız. Dünyanın en büyük ağaç dikme kampanyasına destek vermeyenlerin asıl derdinin Türkiye’yi bölmek, güçsüzleştirmek olduğunu biliyoruz. Artık ne yaparsanız yapın, bu gerçeği unutmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz”.

DİKMEDİĞİ AĞAÇTAN ALKIŞ BEKLEYEMEZ

Öte yandan Ellibeş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Silahtarağa Biyolojik Su Arıtma Tesisi yapım işini iptal edip, yapraklardan alkış beklemesiyle ilgili de konuştu: “İstanbul’da önce AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı’nı kendi yapmış gibi açıyor, sonra doğaya dost biyolojik arıtma tesisini iptal edip, yapraklardan alkış bekliyor. Kaç ağaç ektin de, çevreci oldun? Aynı Ekrem Bey’i “Geleceğe nefes” projesinde elinde fidan dikerken gördünüz mü? Emek vermediği ağaçtan alkış beklemek doğru bir yaklaşım değil. Ekrem Bey, geçmişin mirasını yiyerek belediyecilik yapmak yerine, Kocaeli’ye baksın, Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın’ı örnek alsın”.