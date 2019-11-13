Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:08 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:13 TSİ

Ellibeş: "İmamoğlu, Büyükakın'ı örnek alsın

Ellibeş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emek vermediği ağaçlardan alkış beklemesini eleştirdi, “Ağaca ve doğaya önem vermek istiyorsa, Kocaeli’yi örnek almalı” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Türkiye’nin her yerinde saat 11.11’de gerçekleşen VE 3 saat süren bu kampanyaya Kocaeli de destek verdi. Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı sağladığı ilimizdeki fidan dikme işlemi Gebze Pelitli’de gerçekleşti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Geleceğe nefes” sloganıyla 63 bin fidan ekilen kampanyaya birçok kesimden destek gelmesine sevindiğini ancak özellikle Gezi Parkı eylemlerinin en sert savunucularının bu kampanya hakkında tek kelime etmemesinin manidar olduğunu belirterek şunları söyledi:

HALA GERÇEKLERİ GÖRMÜYORLAR

“Türkiye 2013 yılında yaşanan ve milletimizi devletiyle karşı karşıya getirmeye çalışan bu olaylar sırasında özellikle ekonomik anlamda darbe aldı. İnsanlarımız öldü. Daha sonra birçok ülke lideri bu olayların aslında Türkiye’yi ekonomik krize mahkum etmek amacıyla dışarıdan organize edildiğini açıkça ifade etti. Elbette ilk başlarda saf duygularla bu işe destek verenleri ayırıyorum. Ama günlerce süren eylemlerde dillerinden ağaç ve doğayı düşürmeyenlerin hala gerçekleri görmemesini, “Geleceğe nefes” kampanyası sırasında tek bir paylaşım, tek bir ifade kullanmamasını manidar buluyorum”.

YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ

“Türkiye, gezi parkı olayları yaşandığı sıralarda ekonomide ciddi bir iyileşmeye doğru gidiyor, enflasyon hozla düşüyor, istihdam artıyordu. Dışa bağımlılık giderek azalıyordu. Bu olaylar sonrası dolar başta olmak üzere birçok ekonomik argumanda artışlar oldu. Çok şükür bütün bunlara ve Suriye meselesi gibi daha sonra yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen ekonomide toparlanma süreci yeniden başladı. Elbette eskiye dönmek zaman alacak ama inanıyorum ki, giderek daha da iyi olacağız. Bizler gezi olayları sırasında söylenen, “Mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?” sözünü hiç unutmayacağız. Meselenin ağaç olmadığını biz çok iyi anlamış durumdayız. Dünyanın en büyük ağaç dikme kampanyasına destek vermeyenlerin asıl derdinin Türkiye’yi bölmek, güçsüzleştirmek olduğunu biliyoruz. Artık ne yaparsanız yapın, bu gerçeği unutmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz”.

DİKMEDİĞİ AĞAÇTAN ALKIŞ BEKLEYEMEZ

Öte yandan Ellibeş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Silahtarağa Biyolojik Su Arıtma Tesisi yapım işini iptal edip, yapraklardan alkış beklemesiyle ilgili de konuştu: “İstanbul’da önce AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı’nı kendi yapmış gibi açıyor, sonra doğaya dost biyolojik arıtma tesisini iptal edip, yapraklardan alkış bekliyor. Kaç ağaç ektin de, çevreci oldun? Aynı Ekrem Bey’i “Geleceğe nefes” projesinde elinde fidan dikerken gördünüz mü? Emek vermediği ağaçtan alkış beklemek doğru bir yaklaşım değil. Ekrem Bey, geçmişin mirasını yiyerek belediyecilik yapmak yerine, Kocaeli’ye baksın, Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın’ı örnek alsın”.

Bugün 16:08 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yangın çıkan okula ilk müdahale İzmit Belediyesi'nden mask
Yangın çıkan okula ilk müdahale İzmit Belediyesi'nden
AKP’de kongre öncesi büyük değişim! ‘İstifalar olacak…’ mask
AKP’de kongre öncesi büyük değişim! ‘İstifalar olacak…’
DP’li Nazlıgül’den Ellibeş’e yanıt gecikmedi mask
DP’li Nazlıgül’den Ellibeş’e yanıt gecikmedi
CHP Kartepe’de seçimler iptal! mask
CHP Kartepe’de seçimler iptal!
Kocaeli İYİ Parti Akşener’e imza verenleri üye yapmaya çalışacak mask
Kocaeli İYİ Parti Akşener’e imza verenleri üye yapmaya çalışacak
Ünlü: “MHP’liler belediyelerde iş başı yapıyor sıkıntı yok” mask
Ünlü: “MHP’liler belediyelerde iş başı yapıyor sıkıntı yok”
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı

GALERİ

Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL