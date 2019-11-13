Kartepe Mesleki ve Teknik A.L. öğrencileri Sanayi Sitesi’ni gezdi

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerini sanayi sitelerine götürerek, onların ufuklarını açıyor, bilgilerini tazeliyor. Bu çerçevede okulun Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanından 30 öğrenci ve 5 öğretmen, önceki gün İzmit Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyaretler öğrencilerin sanayi sitesini tanıma, meslek bilgilerinin artması, okulunun tanıtımı, İzmit Sanayi Sitesi esnaflarıyla karşılıklı iletişimin artması amaçlandı.

GEZİ VE İNCELEME

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Erkaya Motor Yenileme, Deniz Dizel Bosch Yetkili Servisi, Hedefsan Hidromek Yetkili Servisi, Neşe Egsoz Dpf Temizleme firmalarına okul idaresinin izni ile gezi ve inceleme yaptı. Öğrenciler, derste öğrendiklerini, sanayideki işyerlerinde pekiştirme imkanı buldu. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, kendilerine bu imkanı veren öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.